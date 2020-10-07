«Мне не нужен дед старый»: 56-летняя Лолита раскрыла возраст своего нового возлюбленного
«Мне не нужен дед старый»: 56-летняя Лолита раскрыла возраст своего нового возлюбленного
© РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк
«Концерт в "Крокусе" состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени», — сказала звезда. 

Она добавила, что не пела с апреля и волнуется.

Также певица рассказала, что успела переболеть коронавиурсом.

«Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у себя одни и самые любимые! На всякий случай маски закуплены для всех», — написала Лолита в подписи к видеоролику.

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Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам.⁣⁣⠀ Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени.⁣⁣⠀ Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать.⁣⁣⠀ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⁣⁣⠀ Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые!⁣⁣⠀ На всякий случай, маски закуплены для всех 😘🙏🎤

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 6 Окт 2020 в 10:37 PDT

 