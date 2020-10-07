Российская певица Лолита Милявская 6 октября опубликовала в своем Instagram новое видео, в котором пригласила фанатов на концерт

«Мне не нужен дед старый»: 56-летняя Лолита раскрыла возраст своего нового возлюбленного © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Она добавила, что не пела с апреля и волнуется.

Также певица рассказала, что успела переболеть коронавиурсом.

«Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у себя одни и самые любимые! На всякий случай маски закуплены для всех», — написала Лолита в подписи к видеоролику.