1 марта 2014 года во многих южных городах Украины на площади городов вышли противники госпереворота, случившегося в Киеве.
Люди выходили с антифашистскими лозунгами и заявляли о неприятии антироссийской риторики, распространявшейся участниками Майдана, подчеркивали единство русского и украинского народов.
В Херсоне на акцию в этот день вышли сотни людей, среди которых был и Логвиненко, в то время учившийся в школе.
«На видео он в шапке Nike стоит прямо под триколором. В руках у Игоря плакат «Стоп Майдан», — пишет «Херсон online».
Известно, что парень, который стоял с ним рядом, позднее был избит боевиками «правого сектора»*.
Видео избитого молодого человека опубликовали сами радикалы на своей странице в Youtube. Они утверждали, что он якобы распространял марихуану.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ