Кандидат в депутаты Херсонского областного совета от партии «Удар» Игорь Логвиненко в 2014 году участвовал в акциях «Русской весны», его фото обнаружили местные журналисты в архивах агентства МОСТ

1 марта 2014 года во многих южных городах Украины на площади городов вышли противники госпереворота, случившегося в Киеве.

Люди выходили с антифашистскими лозунгами и заявляли о неприятии антироссийской риторики, распространявшейся участниками Майдана, подчеркивали единство русского и украинского народов.

«Русская весна» на Украине: война элит © РИА Новости, Ирина Горбасева | Перейти в фотобанк

«На видео он в шапке Nike стоит прямо под триколором. В руках у Игоря плакат «Стоп Майдан», — пишет «Херсон online».

Известно, что парень, который стоял с ним рядом, позднее был избит боевиками «правого сектора»*.

Видео избитого молодого человека опубликовали сами радикалы на своей странице в Youtube. Они утверждали, что он якобы распространял марихуану.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ