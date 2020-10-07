Министерство экономики Украины приняло решение окончательно отказаться от ведения бумажной книги отзывов и предложений. Соответствующий приказ опубликовала пресс-служба ведомства 6 октября

Специалисты Минэкономики подсчитали, что в год на обслуживание этого документа тратится 44 миллиона гривен (120 миллиона рублей). В эту сумму входили организационные расходы, назначение ответственного за книгу и рассмотрение жалоб.

Зеленский по телефону во время встречи с бизнесом отчитал главу госбанка из-за жалоб должников © скриншот видео Украина • РУ

Недовольные потребители могут обратиться Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы, а также любую госадминистрацию.

По последним данным Министерства цифровой трансформации Украины, в 17 тысяч населенных пунктов в стране не проведено оптоволокно, которое позволило бы работать интернету. Без доступа к всемирной паутине остаются 4,2 миллиона человек.