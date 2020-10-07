Специалисты Минэкономики подсчитали, что в год на обслуживание этого документа тратится 44 миллиона гривен (120 миллиона рублей). В эту сумму входили организационные расходы, назначение ответственного за книгу и рассмотрение жалоб.
В министерстве уточнили — права жаловаться граждане не лишаются, только делать это придется онлайн: через горячую линию, соцсети и электронную или обычную бумажную почту.
Недовольные потребители могут обратиться Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы, а также любую госадминистрацию.
По последним данным Министерства цифровой трансформации Украины, в 17 тысяч населенных пунктов в стране не проведено оптоволокно, которое позволило бы работать интернету. Без доступа к всемирной паутине остаются 4,2 миллиона человек.