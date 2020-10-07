Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки возросло на рекордные 4 753, скончались еще 77 человек. Об этом 7 октября сообщил аппарат Совета национальной безопасности и обороны страны

В Верховной Раде бушует коронавирус: названо число заболевших © rada.gov.u Всего с начала пандемии в стране выявили 239 337 случаев COVID-19, скончались 4 597 человек, выздоровели 105 970