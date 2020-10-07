Больше всего людей за 24 часа заболели в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской (316), Днепропетровской областях (316).
Всего с начала пандемии в стране выявили 239 337 случаев COVID-19, скончались 4 597 человек, выздоровели 105 970
Больше всего людей за 24 часа заболели в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской (316), Днепропетровской областях (316).
Всего с начала пандемии в стране выявили 239 337 случаев COVID-19, скончались 4 597 человек, выздоровели 105 970
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