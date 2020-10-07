Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа, в котором он заявил, что сезонный грипп опаснее, чем COVID-19 и мир вскоре научится жить с коронавирусом, сообщила ВВС 6 октября

У себя в соцсетях заразившийся коронавирусом Трамп написал, что в США «научились жить» с гриппом, «точно так же, как мы учимся жить с Covid, который большинству населения менее смертоносный».

В Facebook удалили это сообщение, объяснив это тем, что высказывание не соотвествует политике компании.

«Мы удаляем неправдивую информацию о серьезности Covid-19 и удалили это сообщение», — прокомментировал менеджер по коммуникациям с политикой в Facebook Энди Стоун.

Трамп собрался участвовать в дебатах, несмотря на коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сообщение пользователи еще могут прочитать, но возможностей ставить лайки, оставлять комментарии и делиться записью уже нет.

Врач Белого дома Шон Конли отчитался, что последняя ночь для Дональда Трампа была спокойной и глава США заявляет об отсутствии симптомов коронавируса.

До этого, вечером 5 октября Трамп заявил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад», выписывается из больницы и улетел на вертолете в администрацию.

В США 7,7 миллионов заражений COVID-19, умерших от коронавируса — 215 тысяч. Всего в мире 35,7 миллионов случаев, а смертей — более миллиона.

О положительном тесте на COVID-19 Дональда и Мелании Трамп стало известно 2 октября. С тех пор информация о состоянии здоровья президента поступала противоречивая. Конгресс даже разработал план действий на случай, если глава государства окажется недееспособным.