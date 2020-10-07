По двору Кропивницкой школы № 17 уже 19 лет свободно разгуливают козы, собаки и опасные местные жители. Соответствующее видео опубликовали 6 октября на YouTube-канале «Суспильне Кропивницкий»

Школьные учительницы устроили драку прямо на уроке под Ровно © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Как только мы замечали исчезновение части забора, сразу обращались с письменными заявлениями в органы внутренних дел с тем, что у нас исчезает забор», — рассказала заместитель директора школы Татьяна Яровая.

Однако, по ее словам, результатов это не дало.

Как рассказал учитель физкультуры, который проводит занятия на воздухе, через территорию школы ежедневно проходит множество местных жителей, некоторые из них могут представлять угрозу для детей.

«Собаки с одной стороны, ребенок, учитель со свистком бежит с другой стороны, в полицию обращались неоднократно. Был такой случай, когда прохожий пытался забрать портфель со стола, там дети положили», — рассказал преподаватель.

Заходят на неогороженную территорию и пасущиеся козы.