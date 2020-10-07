«К сожалению, ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», — прокомментировала она.
Рассказала жена Порошенко и о состоянии здоровья дочери, 20-летней Евгении Порошенко. Девушка тоже заразилась Covid-19, но по словам матери, переносит болезнь легко не смотря на периодические температурные вспышки.
О том, что Петр Порошенко сдал положительный тест на коронавирус стало известно 29 сентября, 3 октября его госпитализировали и уже в больнице у экс-президента диагностировали двухстороннее воспаление легких.
Ранее на карантин ушла Верховная Рада, из-за известия о заражении нескольких депутатов, было принято решение пока отказаться от проведения пленарных заседаний. При этом работу с избирателями парламентарии обещали вести.
На Украине зафиксировано 234,5 тысячи случаев Covid-19, из них 4348 — за последние сутки. Умерло уже более 4,5 тысяч человек.