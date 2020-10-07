Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заболел Covid-19. Об этом 7 октября сообщает CNN

В аэропортах США больше не будут проверять на коронавирус © CC0, Pixabay

На прошлой неделе коронавирус подтвердился у американского лидера. Уже 6 октября врачи выписали главу государства из военного госпиталя. Трамп заявил, что 15 октября готов принять участие во втором раунде дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.