«Я в течение последних пяти дней работал в удаленном режиме и самоизолировался, результаты моих анализов были отрицательными до вчерашнего дня включительно. Сегодня результаты анализа на Covid-19 оказались положительными, поэтому я нахожусь на карантине», — рассказал Миллер.
На прошлой неделе коронавирус подтвердился у американского лидера. Уже 6 октября врачи выписали главу государства из военного госпиталя. Трамп заявил, что 15 октября готов принять участие во втором раунде дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.