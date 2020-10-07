«Президент в настоящее время находится в Бишкеке, он не покидал пределы республики и города», — заверила она.
Стамалиева добавила, что комментарий сделан в связи с тем, что в социальных сетях периодически допускают «бегство» президента в сопредельные государства — Казахстан, Россию, Узбекистан. Он назвала такие сообщения не соответствующими действительности.
На днях в Киргизии прошли парламентские выборы, после которых начались акции протеста. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. В Бишкеке начались столкновения с силовиками, в результате один человек погиб и около 600 пострадали. В столице Киргизии митингующие захватили здания парламента и мэрии. Несколько чиновников подали в отставку.
Позже результаты парламентских выборов в Киргизии были признаны недействительными.