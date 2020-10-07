Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не уезжал из страны из-за протестов. Об этом 7 октября сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает regnum.ru

Грозин назвал страну в Средней Азии, где вслед за Киргизией может произойти революция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заверила она.

Стамалиева добавила, что комментарий сделан в связи с тем, что в социальных сетях периодически допускают «бегство» президента в сопредельные государства — Казахстан, Россию, Узбекистан. Он назвала такие сообщения не соответствующими действительности.

На днях в Киргизии прошли парламентские выборы, после которых начались акции протеста. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. В Бишкеке начались столкновения с силовиками, в результате один человек погиб и около 600 пострадали. В столице Киргизии митингующие захватили здания парламента и мэрии. Несколько чиновников подали в отставку.

Позже результаты парламентских выборов в Киргизии были признаны недействительными.