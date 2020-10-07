Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября в интервью агентству France-Presse назвал условие, при котором Ереван может пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе

Атака на Карабах беспрецедентна - Пашинян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказал Пашинян. В 1991 году Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта, обстрелах мирных жителей и использовании иностранных наемников и террористов.