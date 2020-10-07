«Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку», — сказал Пашинян.
В 1991 году Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации, эскалации конфликта, обстрелах мирных жителей и использовании иностранных наемников и террористов.