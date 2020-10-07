Помпео: Трамп делает всё для улучшения отношений с Россией
Помпео: Трамп делает всё для улучшения отношений с Россией
© РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк
Трамп написал, что обвинения в его адрес о якобы связях с Москвой являются «величайшим политическим преступлением в американской истории». Он подчеркнул, что документы будут рассекречены все целиком.

«Никаких сокращений!», — отметил Трамп.

Москва неоднократно отвергала обвинения во «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Экс-прокурор Роберт Мюллер два года расследовал это дело, однако в итоге так и не смог предоставить ни одного доказательства. Трамп называл это расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп критиковал Клинтон за эти действия.