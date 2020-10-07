Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, а также скандала с электронной почтой его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил 7 октября в своем Twitter

Помпео: Трамп делает всё для улучшения отношений с Россией © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Никаких сокращений!», — отметил Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Москва неоднократно отвергала обвинения во «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Экс-прокурор Роберт Мюллер два года расследовал это дело, однако в итоге так и не смог предоставить ни одного доказательства. Трамп называл это расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп критиковал Клинтон за эти действия.