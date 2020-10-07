Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал подход Москвы и Пекина к разработке вакцины от коронавируса научно обоснованным. Об этом американский бизнесмен заявил 6 октября на семинаре, организованном The Wall Street Journal

Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус полностью бесполезными © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Если они будут успешны и будут предложены по низкой цене, маловероятно, что много российской или китайской вакцины поступит за пределы этих стран», — сказал миллиардер.

Гейтс добавил, что его фонд поддерживает контакты с Москвой и Пекином и проводит консультации со многими фармацевтическими компаниями, которые участвуют в разработке вакцины.

«На самом деле есть некое сходство [российской и китайской вакцин] с тем, что делают западные компании. Но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний», — отметил он.

Ранее Гейтс спрогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году. По оценке Гейтса, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14% и уничтожил прогресс, который достигался предыдущие 20 лет.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.