Великобритания выделит на помощь Украине 5 миллионов фунтов стерлингов (более 505,3 млн рублей). Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Соединенного Королевства, передает 7 октября РИА Новости

СМИ: Британия расширит военное присутствие на Украине и в Черном море © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского 7 и 8 октября.

«В рамках визита министр иностранных дел Доминик Рааб встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы заверить его в том, что Великобритания поддерживает независимость Украины и ее территориальное единство… Доминик Рааб также объявит о выделении 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве гуманитарной помощи на поддержку общин на востоке Украины, затронутых конфликтом и пандемией коронавируса», — отметили в ведомстве.

Великобритания также выделила 600 тысяч фунтов стерлингов (60,6 млн рублей) на поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины, указывается в сообщении.

Во время визита Зеленский проведет переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, лидеры подпишут соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.