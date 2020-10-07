Соответствующее объявление сделают во время двухдневного визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского 7 и 8 октября.
«В рамках визита министр иностранных дел Доминик Рааб встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы заверить его в том, что Великобритания поддерживает независимость Украины и ее территориальное единство… Доминик Рааб также объявит о выделении 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве гуманитарной помощи на поддержку общин на востоке Украины, затронутых конфликтом и пандемией коронавируса», — отметили в ведомстве.
Великобритания также выделила 600 тысяч фунтов стерлингов (60,6 млн рублей) на поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины, указывается в сообщении.
Во время визита Зеленский проведет переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, лидеры подпишут соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.