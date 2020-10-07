Он выразил признательность Москве за «проявленную мудрость и политический нейтралитет», отметив, что это «подобает ответственному великому государству».
Посол добавил, что высоко ценит позицию России, которая считается важным государством региона и с которой Азербайджан связывает общая история.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападениях на Арцах.