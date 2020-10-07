Роль России в конфликте Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе справедлива и сбалансирована. Об этом 6 октября заявил посол Баку Полад Бюльбюль оглы, передает sknews.ru

Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS выразил признательность Москве за «проявленную мудрость и политический нейтралитет», отметив, что это «подобает ответственному великому государству».

Посол добавил, что высоко ценит позицию России, которая считается важным государством региона и с которой Азербайджан связывает общая история.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападениях на Арцах.