Кулеба считает, что избегать тесных отношений с Китаем, чтобы не ссориться с США, — абсолютно примитивный взгляд.
«Мы будем развивать отношения с Китаем, но четко понимаем, насколько глубоко в этих отношениях мы можем зайти с точки зрения наших национальных интересов. Китай стал торговым партнером №1 для Украины без всяких усилий со стороны украинского государства», — заявил Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что события в Белоруссии его заботят гораздо больше того, что происходит в Китае, потому что прямо влияют на ситуацию на Украине.