Финансовая зависимость от китайских денег – это ловушка, в которую Украина не должна попасть. Об этом в опубликованном 6 октября интервью изданию BBC News Украина рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Борьба за китайский капитал: иркутский ответ России © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Мы будем развивать отношения с Китаем, но четко понимаем, насколько глубоко в этих отношениях мы можем зайти с точки зрения наших национальных интересов. Китай стал торговым партнером №1 для Украины без всяких усилий со стороны украинского государства», — заявил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что события в Белоруссии его заботят гораздо больше того, что происходит в Китае, потому что прямо влияют на ситуацию на Украине.