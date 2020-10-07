Пока сложно говорить о положительных изменениях, которые произошли в Белоруссии в результате политического кризиса. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Основа конфедерации Белоруссии и России — идея общерусского единства © vk.com, Всеволод Шимов

«Впрочем, в рядах последних царит определенная эйфория, они много говорят о пробуждении белорусского гражданского общества, возросшей сплоченности и консолидации граждан», — указал Шимов.

Тем не менее, добавил он, для революционных периодов подобные настроения являются обычным делом.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.