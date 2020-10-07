Политический кризис в Киргизии связан с внутренними проблемами. Не надо думать, что массовые беспорядки были инспирированы извне. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: В Киргизии произошла не цветная, а цифровая революция © Владимир Трефилов Алмазбека Атамбаева и других бывших чиновников. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными.

Если предположить, что беспорядки в Киргизии действительно были инспирированы Госдепом США и другими внешними силами, подчеркнул эксперт, то это значит, что политика Москвы на постсоветском направлении полностью ущербна.

«Да, у нас на федеральных каналах любят выступать, мол, это все американцы и американская разведка. Но если вы ходите в лес за грибами, вы же знаете, что там комары? Так и здесь. Если вы работаете на внешнем контуре, вы же знаете, что там есть американцы. А у нас чуть что говорят: «Ой, американцы нам помешали». Да, там всегда было огромное количество НКО и экспертов, которые жили за счет денег Евросоюза. Но если это они подняли революцию в течение 12 часов, то тогда всем нашим экспертам, политикам и политтехнологам надо ехать в Киргизию и учиться у них», — категоричен Суздальцев.

Политолог добавил, что массовые беспорядки спровоцировала тяжелая внутренняя социально-экономическая обстановка, недовольство медленными темпами евразийской интеграции, криминалитет, коррупция и засилье кланов.

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