Китай - крупный инвестор и потребитель украинской продукции, но ему на Украине мало что интересно. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Охрименко рассказал, что общего у Украины и Китая © kit.ai Александр Охрименко сказал, что Китай становится крупнейшим потребителем украинской сельхозпродукции.

«Китай в общем экспорте Украины занимает 5%. Это капля в море. Да, многие сельхозпредприятия Украины экспортируют в Китай, но это точно не панацея и не дает возможности стабилизировать экономику», — заявил Зубец.

По его словам, рассчитывать на то, что «придут китайские покупатели сельхозпродукции и все скупят, — это мифология».

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