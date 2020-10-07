Ранее украинский экономист Александр Охрименко сказал, что Китай становится крупнейшим потребителем украинской сельхозпродукции.
«Китай в общем экспорте Украины занимает 5%. Это капля в море. Да, многие сельхозпредприятия Украины экспортируют в Китай, но это точно не панацея и не дает возможности стабилизировать экономику», — заявил Зубец.
По его словам, рассчитывать на то, что «придут китайские покупатели сельхозпродукции и все скупят, — это мифология».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.