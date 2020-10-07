В этом году США ждет «институционализация улицы», когда она начинает диктовать свои условия, что ведет к непредсказуемым последствиям. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Трамп и Байден провели дебаты в рамках полугражданской войны - Марков © РИА Новости, Нина Зотина Дональда Трампа и Джо Байдена. Дата следующих может быть перенесена из-за заболевания президента коронавирусом.

«Я думаю, что Америку ждет высокий уровень турбулентности, что в принципе и отразилось на дебатах. Золотой середины там не было, <…> накал страстей возрастает… В Соединенных Штатах сильны государственные институты, <…> но в этом году начинается такое явление, как институционализация улицы: улица начинает диктовать свои условия, и тут уже действительно непредсказуемые последствия могут быть», — сказал Бондаренко.

Он также отметил, что Демократическая партия США всегда была источником разного рода майданов, но напомнил анекдот, в котором говорится, что в Соединенных Штатах «цветная революция» невозможна, так как там нет американского посольства.

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