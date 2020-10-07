Признание или непризнание лидерами Запада статуса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской не повлияет на ее вес в Белоруссии. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Не оставляя надежду. Зачем Макрон и Меркель встречаются с Тихановской © REUTERS, Sviatlana Tsikhanouskaya headquarters/Handout Эммануэлем Макроном. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что встретится с оппозиционеркой.

По словам Бондаренко, эти встречи не значат ничего, кроме того, что у Макрона и Меркель слишком много свободного времени.

«Потому что встретятся они с ней (Тихановской — ред.), признают ее президентом, папой Римским, мамой Римской, кем угодно — от этого вес Тихановской в белорусской действительности не увеличится, и влияние Запада на Беларусь тоже не увеличится», — подчеркнул он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.