Поведение партии «Слуга народа» укладывается в логику поиска путей замедлить падение рейтинга, в которую укладывается и назначение и увольнение Витольда Фокина. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник объяснил, почему отставка Фокина больно ударит по Зеленскому © скриншот видео "Украина.ру"/"В гостях у Гордона"

«Вся эта история с назначением Фокина — это постановка. Игра на разные целевые аудитории — кто за мир и кто за войну. [Президент Владимир] Зеленский назначил Фокина — и голосовавшие за нынешнего президента сказали "Вот, он же за мир!"… А в это время [замглавы делегации в ТКГ] Алексей Резников и ряд фигур поменьше выдали очередь воинствующих заявлений — они нацелены на аудиторию, которая за войну или "ни мира, ни войны"», — пояснил Слободчук.

Он отметил, что если сравнивать Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, то новый президент «разве что не падает в истерику каждый день, когда говорит о войне на Донбассе», но каких-либо телодвижений, нацеленных на выполнение Минских соглашений как не было, так и нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.