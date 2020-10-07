В августе Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. В сентябре он был уволен из-за его заявлений об особой статусе для региона и всеобщей амнистии.
«Вся эта история с назначением Фокина — это постановка. Игра на разные целевые аудитории — кто за мир и кто за войну. [Президент Владимир] Зеленский назначил Фокина — и голосовавшие за нынешнего президента сказали "Вот, он же за мир!"… А в это время [замглавы делегации в ТКГ] Алексей Резников и ряд фигур поменьше выдали очередь воинствующих заявлений — они нацелены на аудиторию, которая за войну или "ни мира, ни войны"», — пояснил Слободчук.
Он отметил, что если сравнивать Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, то новый президент «разве что не падает в истерику каждый день, когда говорит о войне на Донбассе», но каких-либо телодвижений, нацеленных на выполнение Минских соглашений как не было, так и нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.