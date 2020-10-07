«Каковы бы ни были результаты прошедшей президентской кампании, какие бы проценты там ни стояли, это бы не отменило протестов. Потому что ситуация конструировалась и готовилась много лет и должна была "выстрелить" — именно! — сразу после выборов. Деньги вливались, причины недовольства не устранялись, прозападная сеть укреплялась, определенные чиновники этому потворствовали — и все произошло!» — заявила она.
При этом Мирсалимова выразила сожаление в связи с тем, что власть не только оказалась не готова к этому, но и не извлекла уроков.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.