Протестная ситуация в Белоруссии конструировалась много лет задолго до президентских выборов. Об этом замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Киселев рассказал о главном изменении в белорусской политике из-за протестов © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

При этом Мирсалимова выразила сожаление в связи с тем, что власть не только оказалась не готова к этому, но и не извлекла уроков.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.