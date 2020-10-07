Сторонники конфедеративной интеграции России и Белоруссии в реальности выступают просто за имитацию интеграции между странами. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Основа конфедерации Белоруссии и России — идея общерусского единства © vk.com, Всеволод Шимов

Эксперт пояснил, что по сути это является сохранением статуса-кво, который заключается в том, что Белоруссия формально входит в ряд интеграционных союзов, но при этом в лице своей элиты и президента движется на Запад.

По словам Безпалько, конфедерация может быть успешна только на начальном этапе интеграции, на котором уже находятся Россия и Белоруссия.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.