«Конфедерация не предполагает ничего в их понимании, потому что те придворные белорусские политологи, которые рассуждают на тему конфедерации или "моста" между Западом и Востоком, как правило, предполагают, что Россия просто должна дотировать Белоруссию, довольствоваться статусом союзника, и все», — заявил он.
Эксперт пояснил, что по сути это является сохранением статуса-кво, который заключается в том, что Белоруссия формально входит в ряд интеграционных союзов, но при этом в лице своей элиты и президента движется на Запад.
По словам Безпалько, конфедерация может быть успешна только на начальном этапе интеграции, на котором уже находятся Россия и Белоруссия.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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