«Он (Лукашенко — ред.) рассчитывает, судя по его заявлениям, что реформа будет проходить до 2022 года. То есть он думает, что протесты рассосутся и все будет, как раньше, а к 22-му году он что-нибудь проведет, а может быть, и не проведет. Но это какая-то политическая наивность. Наверно, это связано с тем, что раньше с такими вызовами, как сейчас, не сталкивались, и думают, что они пройдут сами собой, как грипп или плохая погода», — сказал эксперт.
При этом он подчеркнул, что, пытаясь всю эту ситуацию «замылить», белорусский президент ухудшает не только свою собственную позицию, но и позицию Российской Федерации, которая проводит по отношению к режиму «максимально дружественную политику».
Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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