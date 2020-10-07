Президент Белоруссии Александр Лукашенко оттягивает проведение в стране конституционной реформы, так как надеется, что все само собой «рассосется». Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Морунов: Конституционная реформа - «спасательный парашют» для Лукашенко © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

При этом он подчеркнул, что, пытаясь всю эту ситуацию «замылить», белорусский президент ухудшает не только свою собственную позицию, но и позицию Российской Федерации, которая проводит по отношению к режиму «максимально дружественную политику».

Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.