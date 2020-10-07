Он отметил, что в ближайшее время на Украине будет расти производство продовольствия за счет крупных международных холдингов, которые могут скупить земельный фонд страны в связи с открытием рынка земли.
«Но надо понимать, что большое количество людей этим крупным агрохолдингам не понадобится. То есть сельское хозяйство будет кормить с учетом членов семей и обслуживающего персонала не более 10 миллионов человек. То есть Украина, которая живет сельским хозяйством, чтобы не превратиться в нищую страну, должна иметь численность населения в 10 миллионов человек», — сказал Зубец.
Все остальные 20 с лишним миллионов, по словам эксперта, «должны уехать за границу или умереть, потому что сельское хозяйство их прокормить не может».
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