Современное индустриальное сельское хозяйство, в том числе на Украине, требует очень небольшого количества рабочей силы, что ставит по угрозу порядка 20 миллионов жителей страны. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Охрименко объяснил, почему украинские олигархи сделали ставку на аграрный сектор © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Но надо понимать, что большое количество людей этим крупным агрохолдингам не понадобится. То есть сельское хозяйство будет кормить с учетом членов семей и обслуживающего персонала не более 10 миллионов человек. То есть Украина, которая живет сельским хозяйством, чтобы не превратиться в нищую страну, должна иметь численность населения в 10 миллионов человек», — сказал Зубец.

Все остальные 20 с лишним миллионов, по словам эксперта, «должны уехать за границу или умереть, потому что сельское хозяйство их прокормить не может».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.