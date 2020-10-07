Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ.
«На самом деле это не более чем аппаратные игры [руководителя Офиса президента] Андрея Ермака, который попросту подставил [Витольда] Павловича и частично отвел от себя гнев радикалов», — заявил Бондаренко.
Он напомнил, что в августе, до назначения Фокина, в информационном пространстве Украины доминировала тема того, что Ермак предал украинские национальные интересы и тайно работает на Россию. После этого появляется Фокин, делает несколько резонансных заявлений, и «все камни летят уже в сторону Фокина, Ермак остается чистый и вне внимания этих радикальных групп», отметил политолог.
При этом он сказал, что ему жалко Фокина, так как он является порядочным человеком и одним из результативных премьеров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.