Увольнение Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу - не более чем аппаратные игры. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Бортник назвал единственный плюс, который принесет Украине отставка Фокина © скриншот видео "Украина.ру"/"В гостях у Гордона" Владимир Зеленский освободил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ.

«На самом деле это не более чем аппаратные игры [руководителя Офиса президента] Андрея Ермака, который попросту подставил [Витольда] Павловича и частично отвел от себя гнев радикалов», — заявил Бондаренко.

Он напомнил, что в августе, до назначения Фокина, в информационном пространстве Украины доминировала тема того, что Ермак предал украинские национальные интересы и тайно работает на Россию. После этого появляется Фокин, делает несколько резонансных заявлений, и «все камни летят уже в сторону Фокина, Ермак остается чистый и вне внимания этих радикальных групп», отметил политолог.

При этом он сказал, что ему жалко Фокина, так как он является порядочным человеком и одним из результативных премьеров.

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