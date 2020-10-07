Любая партия создается для того, чтобы стать властью и быть готовой брать на себя ответственность за судьбу страны и народа. Об этом замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Партийную систему в Белоруссии придется создавать с нуля — Шимов © vk.com, Всеволод Шимов

«Наша партия знает, как, какими силами и средствами вывести страну и общество из сложившихся кризисов, имеет четкую экономическую, политическую и социальную программы. У нас есть картина будущего, которая реализуется в союзе с Россией и в консолидации конструктивных сил», — заявила Мирсалимова.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.