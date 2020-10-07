«Оптимальным вариантом интеграции России и Белоруссии является единое государство с общими органами управления, общей армией, единой валютой, с центром, естественно, в России и с, может быть, какими-то отличиями региональными в области муниципалитетов, органов самоуправления и так далее», — заявил он.
Эксперт уверен, что большинство граждан Белоруссии эту идею поддерживают.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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