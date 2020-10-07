РФ нуждается в белорусских товарах и кадрах и является единственным перспективным рынком труда для белорусов. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Дорога к конфедерации? Как будет выглядеть Союзное государство России и Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Нам очень нужны белорусы, не только квалифицированные инженеры, но и рабочие. Но и белорусы нуждаются в России. Другого такого рынка труда поблизости не существует, что бы польская пропаганда ни внушала белорусам. На самом деле единственным перспективным рынком труда для Белоруссии является Россия», — сказал Кочетков.

Политолог подчеркнул, что то, что сейчас граница Белоруссии с Россией закрыта, а с Польшей открыта, наносит взаимоотношениям россиян и белорусов серьезный ущерб. Он считает необходимым обеспечить свободный проезд белорусов в Россию, где они могли бы находить себе работу как граждане Союзного государства (СГ), чтобы Польша и Литва не переманивали квалифицированных специалистов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.