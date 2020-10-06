Конституцию Белоруссии нужно менять, но не по правилам властей страны. Об этом говорится в опубликованном 6 октября обращении члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, передает «Интерфакс»

«Конституцию, которую три месяца назад предложил изменить Виктор Бабарико, мы, народ, не намерены обсуждать с режимом. Ее мы будем менять по правилам беларусов, а не по правилам авторитаризма. Своё отношение к любой конституции, власть уже показала», — говорится в обращении.

Артем Агафонов: Россия должна удержать Лукашенко, чтобы тот не построил в Беларуси Северную Корею © vk.com, Артем Агафонов Марию Колесникову задержали 7 сентября, по официальной версии, при попытке пересечь белорусско-украинскую границу.

Как утверждает оппозиция, Колесникову хотели депортировать из страны принудительно, чтобы избежать этого оппозиционерка порвала свой паспорт.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.