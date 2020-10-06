Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, премьером страны назначили освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента

Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин Дастанбек Джумабеков подал в отставку. Его пост занял Мыктыбек Абдылдаев. О досрочном сложении полномочий также заявили губернаторы четырех областей, мэр Бишкека Азиз Суракматов и ряд других чиновников.

«На экстренном заседании парламента принято решение о назначении Садыра Жапарова главой правительства», — заявил представитель пресс-службы парламента.

Оппозиционер Жапаров был освобожден из колонии в понедельник, также на фоне протестов. Он отбывал срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.

В понедельник в Бишкеке вспыхнули массовые протесты недовольных результатами выборов в парламент. Протестующие в ночь на 6 октября захватили ряд правительственных зданий, освободили из тюрьмы экс-президента Алмазбека Атамбаева и других бывших чиновников. Позднее ЦИК признал итоги выборов недействительными.