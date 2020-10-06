Украина не будет возражать, если в Николаевской области появится военная база Великобритании. Об этом в опубликованном 6 октября интервью изданию BBC News Украина рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Задний двор. Минобороны Великобритании попало в скандал из-за Украины © Christopher Priest / flickr

«Не зря именно британские десантники высадились. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в Нормандском формате», — заявил Кулеба.

В сентябре этого года сотни британских десантников высадились под Николаевом в рамках совместных учений Украины и стран НАТО « Объединенные усилия — 2020». После этого Министерство обороны Великобритании в своем официальном Twitter-аккаунте назвало Украину задним двором России.