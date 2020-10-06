Возможному воссоединению Киргизии и России мешает отсутствие у этих стран общей границы. Об этом рассказал замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: В Киргизии велико влияние России, но вмешиваться в их революцию не будем © РИА Новости, Владимир Трефилов Раимкул Аттокуров говорил, что в стране на бытовом уровне обсуждают возможности воссоединения с Россией, вплоть до вхождения республики в состав РФ.

Одна из причин сегодняшних беспорядков в Киргизии как раз связана с тем, отметил эксперт, что из-за пандемии с коронавирусом многие жители республики лишились возможность ездить на заработки в Россию.

«Да, на бытовом уровне это может обсуждаться. Но нам нужно, чтобы это было устойчивое и явное большинство. Говорить, что подавляющее большинство хотело бы этого, — большое преувеличение. Есть те, кто за. Есть те, кто против. И тех, и других достаточно много», — указал Жарихин.

Политолог при этом добавил, что у России в Киргизии достаточно эффективно действует «мягкая сила», поскольку там есть вещание российского телевидения, широко распространен русский язык, а гастарбайтеры служат в качестве подтверждения тому, что в РФ уровень жизни выше.

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