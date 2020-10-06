Украинская сторона сожалеет, что в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, но выступает за территориальную целостность любого государства, неважно Армении или Азербайджана. Об этом в интервью BBC рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Территориальная целостность Азербайджана в международных границах всегда была международной повесткой дня. Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить», — сказал Кулеба.

Нагорный Карабах: Есть ли вариант невоенного, дипломатического решения конфликта? © REUTERS, Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

В настоящее время компания «Мотр-Сич» производит двигатели для турецких беспилотников Bayraktar Akıncı, которые вскоре могут попасть на вооружение армии Турции, поддерживающей Азербайджан в карабахском конфликте.