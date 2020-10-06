«Территориальная целостность Азербайджана в международных границах всегда была международной повесткой дня. Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить», — сказал Кулеба.
При этом, по его словам, ни Армения, ни Азербайджан не находятся под международным эмбарго на продажу оружие, поэтому могут закупать вооружение по всему миру, в том числе и на Украине.
В настоящее время компания «Мотр-Сич» производит двигатели для турецких беспилотников Bayraktar Akıncı, которые вскоре могут попасть на вооружение армии Турции, поддерживающей Азербайджан в карабахском конфликте.