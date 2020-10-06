Машиностроительные предприятия и бумажно-целлюлозная промышленность Украины страдает из-за того, что экспорт украинских товаров в Россию закрыт. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября заявил лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости

Путин назвал условие, при котором Россия поставит Украине вакцину от коронавируса © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Владимира Путина частично снять российские санкции в отношении продукции украинских предприятий.

«Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь в Украине, экономический и социальный кризис вынуждает меня как представителя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий», — сказал Медведчук.

По словам Владимира Путина, Россия готова к тому, чтобы санкции против Украины были сняты.