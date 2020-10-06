В столице Киргизии Бишкеке вспыхнули массовые протесты недовольных результатами выборов в Жогорку Кенеш — парламент республики. Протестующие в ночь на 6 октября захватили ряд правителственных зданий, освободили из тюрьмы экс-президента Алмазбека Атамбаева и других бывших чиновников.
«Посмотрите на состав Координационного совета оппозиции, на назначенцев в мэрию Бишкека, парламент, прокуратуру, МВД, — это все люди с Севера. Три северные области Нарын, Иссык-Куль, Талас сразу поддержали революцию или, как кто-то говорит мятеж, а южане не поддерживают то, что происходит в столице», — рассказал собеседник издания.
Налицо попытка северян реваншировать чрезмерно расширившееся влияние на власть и бизнес выходцев с юга, подстегнутое итогами выборов. На выборах победили партии южан — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».
«То есть северяне поняли, что парламент окончательно становится южным. Парламент в отличие от соседей в Киргизии влиятельная структура, парламент назначает правительство, оказывает влияние на распределение финансовых потоков, и битвы за депутатский мандат там идут всерьез. То, кто владеет парламентом, тот контролирует деньги», — считает Андрей Грозин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Во вторник, 6 октября, Центризбирком Киргизии признал итоги выборов в парламент республики недействительными.