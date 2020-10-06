Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал стремление своей супруги Евгении баллотироваться в Киевский областной совет от партии «Слуга народа», правда уточнил, что работа это из легких, об этом он рассказал в интервью изданию BBC News Украина, опубликованном 6 октября

Кулеба заверил, что решение возглавить список «Слуги народа» на выборах в Киевсовет его жена приняла самостоятельно. Евгения Кулеба юрист по образованию, с 2014 года руководит общественной организацией «Город-сад», которая работает на грантовые средства. Один из самых известных ее проектов — сквер Небесной Сотни.

Кулеба объяснил, зачем Киеву на самом деле нужен Нормандский формат © Facebook, Dmytro Kuleba

«Когда я стал вице-премьер-министром в предыдущем правительстве - я такого о себе наслушался — я переобуваюсь на лету, что я предатель, я ничтожество, я продажный. Но люди имеют право говорить то, что они хотят, а я делаю, что соответствует интересам Украины. Поэтому я занимаюсь этой работой», — прокомментировал Кулеба.

Дмитрий Кулеба — самый молодой министр Украины, ему 39 лет. Карьере нынешнего главы МИД способствовал его отец — Иван Кулеба, он работал послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, а ныне — посол Украины в Армении.