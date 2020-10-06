Неизвестные захватили единственный в Киргизии завод по очистке золота в Кара-Балте, сообщило информагентство 24.kg 6 октября со ссылкой на пресс-службу компании «Кыргызалтын», которая владеет предприятием

«Несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" нет» — отмечает агентство.

Погасить революцию. Как власти Киргизии пытаются справиться с протестами © REUTERS, Vladimir Pirogov безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

Кроме того, ранее 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.

На прииске долгое время не могли потушить пожар, были опасения воспламенения реагентов.

Лицензия на месторождение Джеруй при президенте Алмазбеке Атамбаеве была продана структурам бизнесмена Мусы Бажаева за $100 млн.

Сообщения поступают на фоне беспорядков в Бишкеке и заявления президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о попытке захвата власти в стране.