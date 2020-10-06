«Несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" нет» — отмечает агентство.
Как сообщалось, митингующие безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.
Кроме того, ранее 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.
На прииске долгое время не могли потушить пожар, были опасения воспламенения реагентов.
Лицензия на месторождение Джеруй при президенте Алмазбеке Атамбаеве была продана структурам бизнесмена Мусы Бажаева за $100 млн.
Сообщения поступают на фоне беспорядков в Бишкеке и заявления президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о попытке захвата власти в стране.