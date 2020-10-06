Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе нужен именно нормандский формат, а для этого «разговаривать надо напрямую с Путиным», об этом он заявил в интервью изданию BBC News Украина, опубликованном 6 октября

Володин и Медведчук обнародовали подробности своих переговоров в Москве © Государственная Дума РФ

«Мы понимаем, что разговаривать надо напрямую с Владимиром Путиным. С ним можно встретиться только на саммите в нормандском формате. Поэтому нужно ставить себе целью новый саммит, потому что это мотивирует работать над выполнением решений предыдущего саммита и нарабатывать новые шаги на пути урегулирования», — заявил Кулеба.

Также глава ведомства уточнил, что переговорная площадка может быть перенесена из Минска в связи с усложняющимися отношениями между Украиной и Белоруссией, и чем хуже они будут, тем сильнее станет позиция Москвы в Белоруссии, тем «более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч».

В понедельник, 5 октября, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не может выполнить Минские договоренности и «это было понятно с первого дня».