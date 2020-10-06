В украинском обществе сегодня есть запрос на мир и на приход к власти опытных политиков, потому что «новые лица» показали себя непрофессионалами. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Поменяли обертку «Порошенко» на «Зеленский», а «зеленая» конфета оказалась еще хуже © скриншот

Эксперт пояснил, что партии «ПроПозиція», «Наш край» и «За майбутнє» уже позиционируют своих политиков как успешных хозяйственников и профессионалов, стараясь привлечь на свою сторону избирателей, разочаровавшихся в «Слуге народа».

«И чем больше Зеленский и «слуги» будут идейно дрейфовать в сторону Порошенко, тем сильнее будет отток избирателей. В народе уже прямо говорят, что в прошлом году выбирали между Порошенко, «молодым Порошенко в «зеленой обертке» и «Порошенко в юбке» (это Тимошенко)», — подчеркнул Слободчук.

Политтехнолог добавил, что если год тому назад местные элиты очень боялись досрочных выборов у себя в регионе или в городе, потому что против кандидатов от Зеленского в силу бренд-эффекта шансов не было почти ни у кого, то теперь они воспрянули духом.

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