Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
Эксперт пояснил, что партии «ПроПозиція», «Наш край» и «За майбутнє» уже позиционируют своих политиков как успешных хозяйственников и профессионалов, стараясь привлечь на свою сторону избирателей, разочаровавшихся в «Слуге народа».
«И чем больше Зеленский и «слуги» будут идейно дрейфовать в сторону Порошенко, тем сильнее будет отток избирателей. В народе уже прямо говорят, что в прошлом году выбирали между Порошенко, «молодым Порошенко в «зеленой обертке» и «Порошенко в юбке» (это Тимошенко)», — подчеркнул Слободчук.
Политтехнолог добавил, что если год тому назад местные элиты очень боялись досрочных выборов у себя в регионе или в городе, потому что против кандидатов от Зеленского в силу бренд-эффекта шансов не было почти ни у кого, то теперь они воспрянули духом.
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