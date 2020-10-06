На Украине любая партия власти традиционно занимается тем, что продает бренд по регионам, а после выборов закрывает штабы и «гуд бай». Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Электоральное поражение партии «Слуга народа» на местных выборах более чем вероятно – Карасев © скриншот с видео NEWSONE Владимира Зеленского, выбрали его предшественника Петра Порошенко в «зеленой» обертке, поэтому рейтинги «Слуги народа» неминуемо будут падать.

«Естественно, у партии власти прицел на то, чтобы это происходило постепенно. Я специально не употребляю такие обороты, как "партия "Слуга народа", потому что нет такой партии. Есть центральный маркетинговый отдел, который продает по регионам бренд, и все. Соответственно, на местах тоже не особо заморачиваются всеми этими партийными офисами и т.д. Максимум — открыли предвыборный штаб, поработали на выборах, потом закрыли и "гуд бай"», — сказал Слободчук.

Он рассказал, как одна женщина пришла за помощью в штаб кандидата от «Слуги народа» по Киеву, а охрана здания «долго смеялась, потом сказала, что штаб закрыли сразу, как только выборы закончились».

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.