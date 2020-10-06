По его словам, избиратели уже поняли, что, сделав ставку на президента Владимира Зеленского, выбрали его предшественника Петра Порошенко в «зеленой» обертке, поэтому рейтинги «Слуги народа» неминуемо будут падать.
«Естественно, у партии власти прицел на то, чтобы это происходило постепенно. Я специально не употребляю такие обороты, как "партия "Слуга народа", потому что нет такой партии. Есть центральный маркетинговый отдел, который продает по регионам бренд, и все. Соответственно, на местах тоже не особо заморачиваются всеми этими партийными офисами и т.д. Максимум — открыли предвыборный штаб, поработали на выборах, потом закрыли и "гуд бай"», — сказал Слободчук.
Он рассказал, как одна женщина пришла за помощью в штаб кандидата от «Слуги народа» по Киеву, а охрана здания «долго смеялась, потом сказала, что штаб закрыли сразу, как только выборы закончились».
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.