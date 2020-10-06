Если бы сейчас был 2000 год, можно было бы говорить о том, что Украина за время независимости приобрела реальную независимость и гражданские права. Сейчас мы этого всего не видим. Об этом рассказал правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: Сейчас снова большинство прав и свобод граждан в Украине уничтожены © frontnews.eu Владимир Чемерис.

Сейчас, подчеркнул эксперт, независимость Украины утрачена, и гражданские права, если сравнивать с временами Виктора Януковича, уничтожены практически полностью, от свободы слова до свободы собраний и свободы ассоциаций.

«У нас впервые за годы независимости Украины в тюрьму отправляют людей за то, что они высказали свою точку зрения или написали пост в соцсетях. У нас впервые запрещают политические партии, закрывают СМИ. Что касается социальных прав, то под диктовку МВФ права фактически уничтожены», — сетует Чемерис.

Поэтому сейчас настало время, когда украинским гражданам нужно снова выдвигать те требования, с которыми выступали участники Революции на граните: независимость, гражданские и социальные права, добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.