Со 2 по 17 октября 1990 года, ровно 30 лет назад на киевском Майдане началась Студенческая революция на граните — голодовка и массовые акции протеста украинской советской молодёжи, в числе организаторов которых был и Владимир Чемерис.
Сейчас, подчеркнул эксперт, независимость Украины утрачена, и гражданские права, если сравнивать с временами Виктора Януковича, уничтожены практически полностью, от свободы слова до свободы собраний и свободы ассоциаций.
«У нас впервые за годы независимости Украины в тюрьму отправляют людей за то, что они высказали свою точку зрения или написали пост в соцсетях. У нас впервые запрещают политические партии, закрывают СМИ. Что касается социальных прав, то под диктовку МВФ права фактически уничтожены», — сетует Чемерис.
Поэтому сейчас настало время, когда украинским гражданам нужно снова выдвигать те требования, с которыми выступали участники Революции на граните: независимость, гражданские и социальные права, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.