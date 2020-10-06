Володин заявил, что пришло время активной работы по объединению политиков с использованием парламентского формата в рамках Нормандской четверки.
«Мы считаем, что нужно нам развивать отношения между Государственной Думой и Верховной Радой Украины, и хорошо, что здоровые силы на Украине делают все от себя зависящее для мира, для восстановления нормальной работы экономики. Объединяя усилия здоровых сил, мы сможем быстрее покончить с проблемами, которые беспокоят граждан Украины, и, конечно, беспокоят граждан нашей страны», — сказал Володин.
Медведчук посетовал, что «сегодня в тупике находится формат минских переговоров, трехсторонней контактной группы. В тупике он находится по вине украинской делегации».
По его словам, Минские соглашения фактически были перечеркнуты постановлением Рады об отмене выборов в ряде районов Донецкой и Луганской областей, однако председатель партии выразил надежду, что встреча с Володиным и дальнейшее взаимодействие сторон помогут главам государств «нормандского формата» сдвинуть с места проблему урегулирования ситуации в Донбассе.