Встреча председателя ГД РФ Вячеслава Володина и председателя политсовета партии ОПЗЖ, главы Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктора Медведчука состоялась в Государственной Думе, подробности опубликованы на сайте ГД 6 октября

Володин заявил, что пришло время активной работы по объединению политиков с использованием парламентского формата в рамках Нормандской четверки.

«Мы считаем, что нужно нам развивать отношения между Государственной Думой и Верховной Радой Украины, и хорошо, что здоровые силы на Украине делают все от себя зависящее для мира, для восстановления нормальной работы экономики. Объединяя усилия здоровых сил, мы сможем быстрее покончить с проблемами, которые беспокоят граждан Украины, и, конечно, беспокоят граждан нашей страны», — сказал Володин.

Медведчук объяснил, как СНГ может спасти украинскую экономику © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, Минские соглашения фактически были перечеркнуты постановлением Рады об отмене выборов в ряде районов Донецкой и Луганской областей, однако председатель партии выразил надежду, что встреча с Володиным и дальнейшее взаимодействие сторон помогут главам государств «нормандского формата» сдвинуть с места проблему урегулирования ситуации в Донбассе.