«Платон учит китайский с года. Как я шучу: "чтобы было кому пожилым родителям расстрельный приговор перевести с языка завоевателей"», — пишет Собчак.
По ее мнению, США занимаются «левацкой истерикой», уничтожая самих себя. В этих условиях, добавила она, Китай в течение 10 лет станет мировым лидером.
Собчак уже не впервые обвиняет США в истерии. В прошлый раз телеведущая разместила в соцсетях хештег BLM под песню «Убили негра» и осудила протесты афроамериканцев.
За эти слова ей пришлось оправдываться: «Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина Louis Vuitton в центре Лос-Анджелеса и уничтожением чужой частной собственности?» — говорила Собчак.
Однако это ей не помогло и стоило знаменитости контракта в автоконцерном Audi. Летом немецкая автомобильная компания расторгла контракт с Собчак, которая была ее амбассадором в России.