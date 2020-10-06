Телеведущая и бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак в своем Instagram дала краткий геополитический прогноз. В нем блогер прогнозирует покорение Китаем мира, по крайней мере в экономическом противостоянии

«Назвала чернокожих глупыми и ленивыми»: Собчак подает в суд на немецкое СМИ за клевету © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По ее мнению, США занимаются «левацкой истерикой», уничтожая самих себя. В этих условиях, добавила она, Китай в течение 10 лет станет мировым лидером.

Собчак уже не впервые обвиняет США в истерии. В прошлый раз телеведущая разместила в соцсетях хештег BLM под песню «Убили негра» и осудила протесты афроамериканцев.

За эти слова ей пришлось оправдываться: «Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина Louis Vuitton в центре Лос-Анджелеса и уничтожением чужой частной собственности?» — говорила Собчак.

Однако это ей не помогло и стоило знаменитости контракта в автоконцерном Audi. Летом немецкая автомобильная компания расторгла контракт с Собчак, которая была ее амбассадором в России.