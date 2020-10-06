Во время пика протестов белорусские ведущие, словно по команде, перешли на сторону оппозиции, что говорит о том, что все эти годы прозападные настроения вызревали в том числе на белорусских телестудиях. Об этом замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Заглушить протест. К чему приведет война Лукашенко с оппозиционными СМИ Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY Андрей Кривошеев призывал россиян «теребить свое имперское эго в самоизоляции» и, «разоблачая фейки», указывал, что они имеют конкретную страну происхождения — Россию.

Мирсалимова также выразила надежду, что журналист Александр Шпаковский в очередном эфире российской телепередачи прокомментирует фотографию, на которой человек, похожий на него, на фоне бело-красно-белого флага вскидывает руку в фашистском приветствии.

«Нонсенс! Белорусский официоз целый год нагнетал антироссийскую истерию, а сейчас на российских телеканалах пытается понравиться тем, кого недавно называл "фейкометами"… Провластные журналисты, увы, показали свою несостоятельность в контрдействиях, в опережении, в формировании иной повестки и смыслов, в консолидации сил, в правдивой и беспристрастной подаче материала в тот момент, когда это было крайне необходимо», — заявила политик.

По ее словам, это, в частности, произошло из-за того, что «телевизор» боролся против «интернета», демонстрируя, что работа с гражданским обществом, и особенно с молодежью, была провалена.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.