Пушков объяснил, зачем Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой

На международной арене идет борьба за новый мировой порядок, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на форуме «История для будущего. Новый взгляд», который состоялся 5 октября в Музее Победы в Москве

Следствием этой борьбы стало превращение истории в сферу острой конкуренции и соперничества, подчеркнул Пушков.

«21 век стал веком схватки за историю. Речь не только о переписывании истории на Западе — речь идёт о попытках создания параллельной истории, а затем и альтернативной истории, которая постепенно должна заменить подлинную», — сказал Пушков.

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По его словам, в результате пересмотра итогов Второй мировой войны Запад надеется лишить Россию, правопреемницу СССР, статуса державы-победительницы.

Если это удастся, считает политик, можно будет ставить вопрос о правомерности статуса РФ как постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето.

Это фактически будет означать пересмотр всей послевоенной системы.