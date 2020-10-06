Следствием этой борьбы стало превращение истории в сферу острой конкуренции и соперничества, подчеркнул Пушков.

Пушков объяснил, зачем Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«21 век стал веком схватки за историю. Речь не только о переписывании истории на Западе — речь идёт о попытках создания параллельной истории, а затем и альтернативной истории, которая постепенно должна заменить подлинную», — сказал Пушков.

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне
Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
Он отметил, что мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, отражает ее итоги и положение СССР как одной из держав-победительниц.

По его словам, в результате пересмотра итогов Второй мировой войны Запад надеется лишить Россию, правопреемницу СССР, статуса державы-победительницы.

Если это удастся, считает политик, можно будет ставить вопрос о правомерности статуса РФ как постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето.

Это фактически будет означать пересмотр всей послевоенной системы.