Пушков объяснил, зачем Запад пытается пересмотреть итоги Второй мировой

Следствием этой борьбы стало превращение истории в сферу острой конкуренции и соперничества, подчеркнул Пушков.
«21 век стал веком схватки за историю. Речь не только о переписывании истории на Западе — речь идёт о попытках создания параллельной истории, а затем и альтернативной истории, которая постепенно должна заменить подлинную», — сказал Пушков.
Он отметил, что мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, отражает ее итоги и положение СССР как одной из держав-победительниц.
По его словам, в результате пересмотра итогов Второй мировой войны Запад надеется лишить Россию, правопреемницу СССР, статуса державы-победительницы.
Если это удастся, считает политик, можно будет ставить вопрос о правомерности статуса РФ как постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето.
Это фактически будет означать пересмотр всей послевоенной системы.