Глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева заявила, что проведенный ее организацией опрос показал, что на Украине существует кризис власти и президентской должности. Результаты мониторинга опубликовало агентство Интерфакс-Украина 6 октября

Только треть украинцев надеется на улучшение жизни после местных выборов - опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Для меня эти результаты скорее свидетельствуют о кризисе власти как таковом, и кризисе президентской должности, роли президента в обществе как такового. Интересно то, что достаточно единое мнение, независимо от региона, хотя есть определенные расхождения. Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину», — сказала Балакирева.

На Западе страны мнение о все ухудшающейся жизни разделили 55,8% опрошенных, в центре — 66,3%, на Востоке (имеется в виду подконтрольные Киеву территории) — 64,1%, а больше всего недовольных оказалось на юге — 78,3%.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» провела исследование с целью выяснить предвыборные настроения украинцев, оказалось, что только треть опрошенных надеется на улучшение жизни после голосования, назначенного на 25 октября.