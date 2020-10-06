«Ошибочно считать, что у него (Лукашенко — ред.) нет иного пути, что его сама ситуация загоняет в объятия России. Нет. Мы же видим, что Запад не оказывает какого-то решающего давления. И того, что есть, чтобы отстранить Лукашенко от власти, мало. Поэтому он по-прежнему удерживает в заложниках как Запад, так и Россию», — заявил он.
Безпалько отметил, что Запад ничего не может предпринять против Лукашенко, потому что он находится «вроде бы под защитой России». Россия в свою очередь тоже не хочет ничего предпринимать против Лукашенко, потому что у него в руках находится углеводородный транзит.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.