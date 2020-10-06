Запад не оказывает сильного давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко, поэтому он знает, что у него есть альтернатива России. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией © Facebook, Сергей Киселев

Безпалько отметил, что Запад ничего не может предпринять против Лукашенко, потому что он находится «вроде бы под защитой России». Россия в свою очередь тоже не хочет ничего предпринимать против Лукашенко, потому что у него в руках находится углеводородный транзит.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.