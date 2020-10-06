Известно, что двум украинцам сократили время в тюрьме на 1/6, семерым простили половину срока и еще семерых полностью освободили из-под стражи.
«Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран», — сообщили в посольстве.
По данным СМИ, граждане Украины отбывают наказание и в других странах. Так, в Италии и Греции в тюрьме сидят сотни украинцев за перевозку нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.