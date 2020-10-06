По случаю дня рождения короля Рамы Х в Таиланде продолжают помилование осужденных. Под него попало несколько граждан Украины, отбывающих наказание в местных тюрьмах. Королевское помилование получили 16 украинцев, семь из них вышли на свободу, сообщает РБК Украина 6 октября

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров © AP, Jens Meyer

«Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран», — сообщили в посольстве.

По данным СМИ, граждане Украины отбывают наказание и в других странах. Так, в Италии и Греции в тюрьме сидят сотни украинцев за перевозку нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.