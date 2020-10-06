Жители Киргизии не могут снять деньги с банковских счетов в банкоматах, эта операция сейчас недоступна, так как банки изъяли всю наличность из устройств, сообщает Sputnik 6 октября

Массовые беспорядки в Киргизии в октябре привели к политическому кризису в стране, что сопровождалось погромами и грабежами.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы», — цитирует агентство президента Союза банков Кыргызстана Анвара Абдраева.

Он напомнил, что во времена политической нестабильности в 2005 и 2010 годов «некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство».

Второе по величине золотое месторождение в Киргизии разграблено и сожжено © РИА Новости, Александр Лыскин | Перейти в фотобанк

Он предположил, что офисы коммерческих банков и банкоматы заработают 7 октября.

5 октября в Бишкеке после выборов начались массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент. Они быстро переросли в беспорядки, начались грабежи и мародерство.

Самым громким случаем стало разграбление золотого прииска Джеруй, второго по величине месторождения золота в стране.