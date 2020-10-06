Массовые беспорядки в Киргизии в октябре привели к политическому кризису в стране, что сопровождалось погромами и грабежами.
«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы», — цитирует агентство президента Союза банков Кыргызстана Анвара Абдраева.
Он напомнил, что во времена политической нестабильности в 2005 и 2010 годов «некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство».
Исходя из этого опыта и было принято решение забрать деньги из банкоматов, рассказал Абдраев.
Он предположил, что офисы коммерческих банков и банкоматы заработают 7 октября.
5 октября в Бишкеке после выборов начались массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент. Они быстро переросли в беспорядки, начались грабежи и мародерство.
Самым громким случаем стало разграбление золотого прииска Джеруй, второго по величине месторождения золота в стране.